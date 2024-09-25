Asitli saldırıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Denizli'de otel odasında sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne, yanındaki kız arkadaşının da yaralanmasına neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Pamukkale ilçesi bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.
İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G., olumsuz cevap alınca aralarında tartışma çıktı.
Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür G., öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan iki kadının üzerine savurdu. İki kadının yaralandığı saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G.'nin sağ gözünde görme kaybı oluştu.
Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G., jandarmanın dedektifleri JASAT timi tarafından, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklanırken yakalandı.
Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece kireç çözücü attım.” diyen Özgür G., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.