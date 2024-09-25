Asitli saldırıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

CEZASI BELLİ OLDU

Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür G. hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl, "Kasten yaralamadan" ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın dün görülen karar duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı tarafından mütalaada sanığın “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sevgilisiyle kendisi ve ailesine hakaret etmesinden dolayı tartıştıklarını savunan Özgür G. ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, “Bilinçli yapılan bir olay değildi. Markette satılan temizlik ürününün bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Sevdiğim insanı kaybettiğim için üzgün ve pişmanım. Gözümde görme kaybı oluştu. Beraatımı talep ederim.” dedi.

Son sözleri dinleyen mahkeme heyeti asit dökerek bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan sanığa “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.