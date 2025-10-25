“Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan”
Birini aşırı tutkuyla sevip, sürekli “O” nu düşündüğünüz oldu mu? Geceleri uyumak yerine onunla ilgili hayaller kurduğunuz, sürekli telefonunuza bakıp mesaj atıp atmadığına baktığınız, O’nun bir bakışıyla ya da sözüyle sevinip, aramadığında çok mutsuz olduğunuz biri oldu mu? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar yazdı.
Bilim insanları bu yoğun, denetimsiz ve kimi zaman yıpratıcı aşk durumuna “limerence” yani “takıntılı aşk” adını verir. Acaba bu durum neden yaşanır? Bu dönem kimisinde çok kısa bir coşku dönemi olarak yaşanıp biterken, neden bazılarımızın zihnini bütünüyle ele geçirir ve uzun yıllar sürer?