“Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan”

Bunun en geçerli bilimsel açıklaması insanı diğer canlılardan ayıran onun en özgün yanıyla ilgili. Çünkü insan yavrusu doğadaki bütün canlılar arasında en aciz ve en uzun süre bir başkasının bakımına muhtaç olan canlıdır. Bu yüksek bakım gereksinimini ise ancak iki kişi (anne ve baba) sağlayabilir. İşte aşk duygusu evrimsel olarak, iki insanın en az 18–24 ay birlikte kalmasını, dolayısıyla bebeğin yaşama şansını artırır. Bu dönemde aşkın yoğunluğu, adeta biyolojik bir tutkal gibi bağlanmayı sağlar. Ancak doğa için görev tamamlanınca kimya da değişir. Aşkın biçimi ve yoğunluğu değişir ve evrilir, giderek zamanla başka bir biçime bürünür: Eğer işler sağlıklı ve yolunda giderse normal bir aşkta aşırı tutku zamanla bağlanmaya, bağlanma giderek derin sevgiye dönüşür.