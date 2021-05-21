Asker uğurlama konvoyu emniyetin önünden geçince yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle asker uğurlama etkinlikleri yasaklanmıştı. Ancak celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlaması adı altında dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, araçlarına binerek konvoy yapmaya başladı.

EMNİYETTE ÖNÜNDEN KONVOYLA GEÇİNCE YAKALANDILAR İlçenin caddelerinde dolaştıkları esnada korna ve yüksek sesli müzikler çalarak çevreye rahatsızlık veren grup tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu şekilde seyir halinde olan konvoy, bir süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin önünden geçti. Konvoyu fark eden “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, grubun önünü keserek durdurdu.