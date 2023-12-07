Asker uğurlama konvoyunda feci kaza

Adana'da, asker uğurlama konvoyunda otomobil ile midibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asker uğurlama konvoyunda feci kaza - 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde asker uğurlama eğlencesi kazayla son buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Asker uğurlama konvoyunda feci kaza - 2

Asker uğurlama konvoyunda, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil ile 33 NIV 47 plakalı midibüs, Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde çarpıştı.

Asker uğurlama konvoyunda feci kaza - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asker uğurlama konvoyunda feci kaza - 4

Otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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