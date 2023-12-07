Asker uğurlama konvoyunda feci kaza
Adana'da, asker uğurlama konvoyunda otomobil ile midibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde asker uğurlama eğlencesi kazayla son buldu.
Adana'nın Seyhan ilçesinde asker uğurlama eğlencesi kazayla son buldu.
Asker uğurlama konvoyunda, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil ile 33 NIV 47 plakalı midibüs, Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.