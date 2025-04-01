Asker uğurlaması faciayla bitti
Bursa'da asker uğurlaması için yola çıkan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi.