Asker uğurlaması faciayla bitti

Bursa'da asker uğurlaması için yola çıkan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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