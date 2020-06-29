Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul yine asker uğurlama taşkınlıklarına sahne oldu. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.

DHA 29.06.2020 - 22:39

Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 1
Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin corona virüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu. Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor.
Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 2

Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli'ni kapattı.

Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 3
Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.
Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 4
Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.
Asker uğurlamasında tüneli kapattılar - 5

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