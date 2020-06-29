Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin corona virüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu. Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor.

Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.