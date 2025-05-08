Askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay? MSB açıkladı

Askerlik süresinin 3 aya düştüğü iddiaları, sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulmaya başladı. Askere gitme çağına gelmiş her birey 6 ay zorunluk askerlik hizmetini yerine getiriyor. Sosyal medyada ise son günlerde yayılan iddiaların ardından, "Askerlik süresi 3 aya mı düştü? Askerlik süresi azaldı mı, kaç ay?" gibi sorular sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarının iddiaları üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu?

Askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay? MSB açıkladı - 1

Zorunlu askerlik hizmeti süresinin 3 aya düşeceği iddiaları, sosyal medya kullanıcıları ve gündemi yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. En son 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik süreleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ise zorunlu askerlik hizmetinin 3 aya düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay?

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Askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay? MSB açıkladı - 2

ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞTÜ?

Askerlik 3 aya mı düştü, askerlik süresi kısalıyor mu? iddialarına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından net açıklama yapıldı.

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

Buna göre; Yeni bir karar alınmadığı veya düzenleme getirilmediği sürece zorunlu askerlik hizmeti erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.

Askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay? MSB açıkladı - 3

ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

1. Askerlik hizmeti, T.C. Anayasasının 72’nci maddesi gereğince her Türkün hakkı ve ödevidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur.

2. Askerlik hizmeti 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince düzenlenmiştir ve bu Kanun hükümlerine göre yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilir.

3. Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

4. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez.

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