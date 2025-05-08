Askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay? MSB açıkladı
Askerlik süresinin 3 aya düştüğü iddiaları, sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulmaya başladı. Askere gitme çağına gelmiş her birey 6 ay zorunluk askerlik hizmetini yerine getiriyor. Sosyal medyada ise son günlerde yayılan iddiaların ardından, "Askerlik süresi 3 aya mı düştü? Askerlik süresi azaldı mı, kaç ay?" gibi sorular sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarının iddiaları üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu?
Zorunlu askerlik hizmeti süresinin 3 aya düşeceği iddiaları, sosyal medya kullanıcıları ve gündemi yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. En son 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik süreleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ise zorunlu askerlik hizmetinin 3 aya düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısalıyor mu, kaç ay?