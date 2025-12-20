Askerlik değişiyor mu? 3 ve 4 çocuklu ailelere yeni uygulama yolda

Geçtiğimiz pazartesi akşamı Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren İHA, F-16'lar tarafından takip edilip Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürülmüştü.

Güler, "Vurulan İHA hangi ülkeye ait?" sorusuna ise "Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.” yanıtını verdi.

Bakan Güler, şöyle konuştu:

“15 Aralık tarihinde F-16'larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Tespit eden arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve insansız deniz araçları yoğun olarak kullanılıyor. Bizim vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı. F-16'larımız tarafından takip edilerek meskun mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

Bakan Güler, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta İHA ve İDA'ların karşılıklı olarak yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, bu durumun bölgede hem ticaret gemileri hem de yolcu uçakları için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Vurularak düşürülen İHA olayında da hava trafiği için de hemen tedbir aldıklarını belirten Güler “O güzergahtaki uçakları en yakın havalimanlarına yönlendirerek emniyetli şekilde inmelerini sağladık. Uçaklarımızın güvenliğini sağladıktan sonra İHA'yı vurarak düşürdük. Daha sonra sivil hava trafiğinin güvenli şekilde devam etmesini sağladık. Karadeniz'de kritik su üstü ve su altı tesislerimizi korumak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sondaj gemilerimiz hayati öneme haiz. Rotasını şaşıran veya kontrolden çıkan İDA'lara karşı veya su altından gelebilecek tehditlere karşı geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tedbirlerimiz var.” dedi.