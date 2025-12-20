Askerlik değişiyor mu? 3 ve 4 çocuklu ailelere yeni uygulama yolda
20.12.2025 11:00
Son Güncelleme: 20.12.2025 11:54
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni bir uygulamayla 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabileceğinin sinyalini verdi. Bakan Güler'in mesajlarının ayrıntılarını NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Güler, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) başlıklarında önemli mesajlar verdi.
Toplantıyı takip eden NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, Bakan Güler'in mesajlarını aktardı.
ASKERLİK İÇİN YENİ UYGULAMA YOLDA
Bakan Güler, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatıp “Aile Yılı” kapsamında neler yapabileceklerine dair çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
Askerlik için yeni bir uygulamanın sinyalini de veren Güler “Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.” dedi.
"VURULAN İHA KONTROLDEN ÇIKMIŞTI"
Geçtiğimiz pazartesi akşamı Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren İHA, F-16'lar tarafından takip edilip Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürülmüştü.
Güler, "Vurulan İHA hangi ülkeye ait?" sorusuna ise "Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.” yanıtını verdi.
Bakan Güler, şöyle konuştu:
“15 Aralık tarihinde F-16'larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Tespit eden arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve insansız deniz araçları yoğun olarak kullanılıyor. Bizim vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı. F-16'larımız tarafından takip edilerek meskun mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.”
Bakan Güler, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta İHA ve İDA'ların karşılıklı olarak yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, bu durumun bölgede hem ticaret gemileri hem de yolcu uçakları için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.
Vurularak düşürülen İHA olayında da hava trafiği için de hemen tedbir aldıklarını belirten Güler “O güzergahtaki uçakları en yakın havalimanlarına yönlendirerek emniyetli şekilde inmelerini sağladık. Uçaklarımızın güvenliğini sağladıktan sonra İHA'yı vurarak düşürdük. Daha sonra sivil hava trafiğinin güvenli şekilde devam etmesini sağladık. Karadeniz'de kritik su üstü ve su altı tesislerimizi korumak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sondaj gemilerimiz hayati öneme haiz. Rotasını şaşıran veya kontrolden çıkan İDA'lara karşı veya su altından gelebilecek tehditlere karşı geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tedbirlerimiz var.” dedi.
20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI
Milli Savunma Bakanı Güler'e 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı da soruldu.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Güler, Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130'ları 1964'te kullanmaya başladığını, o günden bu yana böyle bir kaza yaşanmadığını söyledi.
Güler, C-130'ların bugün hala dünyada en emniyetli uçaklar olarak 70 ülke tarafından kullanıldığını belirterek, "Bu kazadan sonra bütün C-130 uçaklarımızın tamamını kontrole aldık. Bu kontrolü tamamlamayı müteakip uçaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Düşen uçağımızın kara kutusu halen TUSAŞ'ta incelenmeye devam ediyor. Kaza kırım heyetimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Daha tamamlanmadı. Uçağımızın düşüş sebebi hakkında sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız." şeklinde konuştu.
SDG 10 MART MUTABAKATI'NA UYMAZSA NE OLACAK?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü SDG'yi, Şam yönetimiyle imzaladığı 10 Mart Mutabakatı'na uyması konusunda da uyardı.
Bakan Güler, "Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazır. Bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. İhtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız. SDG’nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. ABD’nin düşünceleri epey değişti. Bu konudan geri adım yok. Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar." dedi.
"YUNANİSTAN TEHDİT OLUŞTURAMAZ"
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki işbirliğinin oluşturabileceği tehditlere ilişkin soru üzerine ise şu yanıtı verdi:
“Yunanistan, İsrail ve GKRY'nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalaması bizim için bir tehdit oluşturamaz. Biz de birçok ülkeyle anlaşmalar imzalıyoruz ama bu anlaşmaları belli bir ülkeye karşı yapmıyoruz. Gayri askeri statüdeki adalara da İsrail'den alacakları hava savunma sistemlerini yerleştireceklerine dair haberler gündeme geliyor. Buralar adı üzerinde 'gayri askeri statüdeki adalar', yani hukuken silahlandırılmaması gereken adalar. Biz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öyle çok fazla heveslenmesinler.”
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR FIRSATTIR"
Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Güler, "Kritik bir süreç" dedi, yılbaşından bugüne kadar 105 PKK’lının teslim olduğunu açıkladı.
Bakan Güler “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet göstermesine, kısacası hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.
Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ve Terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurgulayan Bakan Güler, yapılmakta olan faaliyetleri akılcı bulduklarını, sürecin kendi istedikleri gibi sonuçlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Güler, şöyle devam etti:
“Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de Terörsüz Türkiye sürecine uyacağını açıkladı. Yani biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Biz şimdi Terörsüz Türkiye hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir: Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlığımız ve devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de Terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.”
İNGİLTERE'DEN EUROFIGHTER TEDARİKİ
Bakan Güler, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikindeki son duruma ilişkin de bilgi verdi.
İngiltere ile imzalanan 20 uçaklık anlaşmada tedarik takvimini açıklayan Güler; 2030’da 6, 2031’de 8, 2032’de ise 6 uçağın envantere gireceğini söyledi.
"F-16 KONUSUNDA SORUN GÖRMÜYORUZ"
Bakan Güler, ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını senatoya getirmek için girişimde bulunduğunu, ABD'li yetkililerin de bu konuda çalıştığını belirtti.
F-16 savaş uçağının tedariki konusunda bir sorun görmediklerini belirten Güler, "Bizim tabii ki önceliğimiz F-35'lerde olacak. İsrail ve Yunanistan'ın bu uçakların bize verilmemesi için lobi yaptıklarını biliyoruz. Biz de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için kendi çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu konularda ayrı ayrı çalışma gruplarımız var. Konu çözülme aşamasına geldiğinde sizinle elbette paylaşacağız. Türkiye ve ABD, bu sorunlarını çözecektir." diye konuştu.