Askerlik için yeni uygulama yolda. Bakan Güler: 3 çocuklu ailenin 1 çocuğu istediği yerde askerlik yapabilir

Bakan Güler, askerlik için yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı. Güler şöyle konuştu:

“Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.