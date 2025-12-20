Askerlik için yeni uygulama yolda. Bakan Güler: 3 çocuklu ailenin 1 çocuğu istediği yerde askerlik yapabilir
20.12.2025 11:00
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni bir düzenlemeyle 3 çocuklu ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuklu bir ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerlik yapabileceğini açıkladı. Bakan Güler'in mesajlarının ayrıntılarını NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Güler, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) başlıklarında önemli mesajlar verdi.
Toplantıyı takip eden NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, Bakan Güler'in mesajlarını aktardı.
AİLE YILI VE ZORUNLU ASKERLİK KONULARI
Bakan Güler, askerlik için yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı. Güler şöyle konuştu:
“Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.
Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.”
"VURULAN İHA KONTROLDEN ÇIKMIŞTI"
Geçtiğimiz pazartesi akşamı Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren İHA, F-16'lar tarafından takip edilip Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürülmüştü.
Bakan Güler, vurulan İHA'nın kontrolden çıktığını belirterek "F-16’larımız en emniyetli yerde hava-hava füzesiyle vurdu." dedi.
Güler, "Vurulan İHA hangi ülkeye ait?" sorusuna ise "Enkaz bulunduğunda inceleme sonucunu paylaşacağız. yanıtını verdi.
20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI
Milli Savunma Bakanı Güler'e Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı da soruldu.
Güler, uçağın karar kutusunun halen TUSAŞ'ta incelendiğini söyledi.