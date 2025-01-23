Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı)
2025 ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin açıklanması ardından gündeme gelen konulardan biri de sevk belgesi oldu. Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir. Peki, sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır?
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.