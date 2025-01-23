Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı)

Hizmet Süresi



Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi



İaşe Bedeli



Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı



Yol Bedeli



Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.