Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı)

2025 ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin açıklanması ardından gündeme gelen konulardan biri de sevk belgesi oldu. Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir. Peki, sülüs (sevk) belgesi nedir, nasıl alınır?

Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı) - 1

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı) - 2

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı) - 3

SEVK BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Eğitim Merkezi

Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum

Kuvveti

Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı

Sınıfı

Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup

Sevk Tarihi

Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih


Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı) - 4

Yol Süresi

Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.

Katılacağı Tarih

Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih

Muv. Özelliği

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş

Hizmet Şekli

Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü


Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sülüs (sevk) belgesi nedir? (e-Devlet sevk/sülüs belgesi görüntüleme ekranı) - 5

Hizmet Süresi

Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi

İaşe Bedeli

Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı

Yol Bedeli

Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.

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