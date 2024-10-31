Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma)
Askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı, askerlik celbi sınıflandırma sonuçlarını öğrenen olan yükümlüler tarafından araştırılmaya başladı. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler için bakaya işlemi uygulanıyor. Peki, askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır?
Askerlik sevk belgesi, kasım celbi sınıflandırma sonuçlarının açıklanacak olmasının ardından merak ediliyor. Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.