Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma)

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.



e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz.