Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma)

Askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı, askerlik celbi sınıflandırma sonuçlarını öğrenen olan yükümlüler tarafından araştırılmaya başladı. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler için bakaya işlemi uygulanıyor. Peki, askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır?

Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma) - 1

Askerlik sevk belgesi, kasım celbi sınıflandırma sonuçlarının açıklanacak olmasının ardından merak ediliyor. Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

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Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma) - 2

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma) - 3

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz.

Askerlik sevk belgesi alma ekranı: Sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır? (e-Devlet askerlik sevk belgesi alma) - 4

Ancak daha önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar ile bakaya durumundaki yükümlüler sevk belgelerini yalnızca askerlik şubelerinden alabilmektedir.

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