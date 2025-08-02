Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl çıkarılır? Askerlik sevk belgesi aldıktan kaç gün sonra teslim olunur?

ASKERLİK SEVK BELGESİ ALDIKTAN KAÇ GÜN SONRA TESLİM OLUNUR?

Askere gidecekler sevk belgesini altıktan sonra verilen yol izni bitiminde birliklerinde olmalılar. Yol izinleri ise yükümlülerin mesafesine göre belirleniyor.



Erbaş ve erlerin bulunduğu şehirden, gideceği ilin mesafesine göre yapılan hesapl yol izni; 800 km'ye kadar bir gün, 801 ve daha yukarısı mesafelerde iki gündür.