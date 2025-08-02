Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl çıkarılır? Askerlik sevk belgesi aldıktan kaç gün sonra teslim olunur?
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini açıkladı. Askere gidecekler ise Ağustos celbinde ne zaman ve nasıl sevk belgesini alacağını araştırıyor. Askerlik yerleri gibi sevk belgeleri de e-Devlet üzerinden alınacak. İşte, adım adım sevk belgesi alma...
Askerlik yerlerini öğrenen yükümlüler sevk belgesi için arayışa başladı. Sevk belgesinde belirtilen tarihlerde birliklerinde olmayanlar için bakaya işlemi yapılır. Yükümlüler yol süresi sonunda askerlik yerlerinde hazır bulunmalılar. Peki, askerlik yerlerine ne zaman teslim olunur?