Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı Ağustos ayı sınıflandırma sonuçlarını duyuruyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Ağustos sınıflandırma döneminde silahaltına alınacaklar 31 Mayıs tarihine kadar celp tercihlerini yaptı. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?
Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler, Ağustos ayı sınıflandırma sonuçlarına odaklandı. Bu dönemde askerlik yapacak yedek subay ve yedek astsubaylar ile erler 7 Ağustos'ta sevk olacak. Yükümlüler sevk belgelerini sevke tabi oldukları gruba göre farklı tarihlerde alabiliyor. İşte, askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri...