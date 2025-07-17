Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler, Ağustos ayı sınıflandırma sonuçlarına odaklandı. Bu dönemde askerlik yapacak yedek subay ve yedek astsubaylar ile erler 7 Ağustos'ta sevk olacak. Yükümlüler sevk belgelerini sevke tabi oldukları gruba göre farklı tarihlerde alabiliyor. İşte, askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri...