Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı Ağustos ayı sınıflandırma sonuçlarını duyuruyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Ağustos sınıflandırma döneminde silahaltına alınacaklar 31 Mayıs tarihine kadar celp tercihlerini yaptı. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır?

Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? - 1

Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler, Ağustos ayı sınıflandırma sonuçlarına odaklandı. Bu dönemde askerlik yapacak yedek subay ve yedek astsubaylar ile erler 7 Ağustos'ta sevk olacak. Yükümlüler sevk belgelerini sevke tabi oldukları gruba göre farklı tarihlerde alabiliyor. İşte, askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından Ağustos ayı askerlik yerleri 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Sevk tarihleri:

Yedek subay ve astsubay ile 1. grup er - 7 Ağustos
2. grup er 4 Eylül
3. grup er 2 Ekim

Kasım 2025 celbi sevk tarihleri:

Yedek subay ve astsubay ile 1. grup er - 6 Kasım
2. grup er 4 Aralık
3. grup er 8 Ocak 2026
Sınıflandırma sonuçları ise 27 Ekim 2025

ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Ağustos 2025 askerlik yerleri sorgulama: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? - 3

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren,

2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar da sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilir.

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