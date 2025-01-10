Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu
Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2025 Şubat askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2025'in ilk celbinde askere gidecek vatandaşlar, bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2025 Şubat ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Gözler şimdi haftalardır merakla beklenen 2025 Şubat askerlik celp yerlerinde. İşte, MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu bilgileri...