Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama
Askerlik süresinin 3 aya düştüğü iddialarıyla ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında askerlik süresinin 3 aya indirileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu gelişmeler, askere gitmeyi planlayan gençler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ortaya atılan iddialar sonrasında MSB yetkilileri tarafından askerlik süreleriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak?
Sosyal medyada hızla yayılan bazı paylaşımlarda, zorunlu askerlik süresinin 3 aya indirileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, özellikle üniversite mezunları ve kısa dönem askerlik bekleyen gençler arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada askerlik çağına yaklaşmış olan birçok kişi, "Askerlik süresi 3 aya mı düştü, kaç ay askerlik yapılacak?" sorualarına yanıt aramaya başladı. Peki, askerlik süresi 3 aya mı düştü, kaç ay askerlik yapılacak?