Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama

Askerlik süresinin 3 aya düştüğü iddialarıyla ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında askerlik süresinin 3 aya indirileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu gelişmeler, askere gitmeyi planlayan gençler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ortaya atılan iddialar sonrasında MSB yetkilileri tarafından askerlik süreleriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak?

Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama - 1

Sosyal medyada hızla yayılan bazı paylaşımlarda, zorunlu askerlik süresinin 3 aya indirileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, özellikle üniversite mezunları ve kısa dönem askerlik bekleyen gençler arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada askerlik çağına yaklaşmış olan birçok kişi, "Askerlik süresi 3 aya mı düştü, kaç ay askerlik yapılacak?" sorualarına yanıt aramaya başladı. Peki, askerlik süresi 3 aya mı düştü, kaç ay askerlik yapılacak?

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Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama - 2

ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞTÜ?

"Askerlik 3 aya mı düştü, askerlik süresi kısalıyor mu?" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından net açıklama yapıldı.

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama - 3

Buna göre; Yeni bir karar alınmadığı veya düzenleme getirilmediği sürece zorunlu askerlik hizmeti erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.

Askerlik süresi 3 aya mı düştü, zorunlu askerlik kaç ay yapılacak? MSB'den askerlik süresi kısalıyor iddialarına açıklama - 4

ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

1. Askerlik hizmeti, T.C. Anayasasının 72’nci maddesi gereğince her Türkün hakkı ve ödevidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur.

2. Askerlik hizmeti 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince düzenlenmiştir ve bu Kanun hükümlerine göre yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilir.

3. Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

4. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez.

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