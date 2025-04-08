Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur?
Milli Savunma Bakanlığı Mayıs 2025 celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Mayıs celbinde silahaltına alınacak olan yükümlüler 28 Şubat'a kadar tercih işlemlerini tamamladı ve sevk tarihlerini beklemeye koyuldu. Er, yedek subay ve astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçları MSB tarafından e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
MSB celp ve sevk dönemleri takvimine göre Mayıs celbine tabi adayların sevkleri 8 Mayıs tarihinde başlıyor. Askere gidecek yükümlülerin sevk belgeleri ise askerlik yerlerini duyurulmasının ardından e-Devlet'te paylaşılacak. Askerlik sevk belgesi nasıl alınır, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanır?