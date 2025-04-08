Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur?

Milli Savunma Bakanlığı Mayıs 2025 celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Mayıs celbinde silahaltına alınacak olan yükümlüler 28 Şubat'a kadar tercih işlemlerini tamamladı ve sevk tarihlerini beklemeye koyuldu. Er, yedek subay ve astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçları MSB tarafından e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? - 1

MSB celp ve sevk dönemleri takvimine göre Mayıs celbine tabi adayların sevkleri 8 Mayıs tarihinde başlıyor. Askere gidecek yükümlülerin sevk belgeleri ise askerlik yerlerini duyurulmasının ardından e-Devlet'te paylaşılacak. Askerlik sevk belgesi nasıl alınır, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanır?

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Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 Mayıs celp dönemi sınıflandırma sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Yedek subay ya da astsubay adayı olarak 1. grupta yer alanlar sevk belgelerini, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının akabinde alabilecek.

Ancak er olarak 2. ve 3. grupta bulunanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün önce kadar sevk belgelerine e-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden erişebilecek.

Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? - 3

2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Ağustos 2025

Sevk tarihleri:
Yedek Subay/Yedek Astsubay 7 Ağustos
Er 7 Ağustos - 4 Eylül - 2 Ekim

Kasım 2025

Sevk tarihleri:
Yedek Subay/Yedek Astsubay 6 Kasım
Er 6 Kasım - 4 Aralık - 8 Ocak

Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine,
Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için ise 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerinin tamamlanması gerekir.

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