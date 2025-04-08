Askerlik yeri sorgulama: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 Mayıs celp dönemi sınıflandırma sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü e-Devlet üzerinden ilan edilecek.



Yedek subay ya da astsubay adayı olarak 1. grupta yer alanlar sevk belgelerini, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının akabinde alabilecek.



Ancak er olarak 2. ve 3. grupta bulunanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün önce kadar sevk belgelerine e-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden erişebilecek.