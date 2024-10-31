Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi. Peki, kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası.

Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı - 1

2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Kasım celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu. İşte 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama.

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Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı - 2

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı - 3

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı - 4

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024

Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025

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