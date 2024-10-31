Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı
Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi. Peki, kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası.
2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Kasım celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu. İşte 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama.