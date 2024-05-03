Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı
Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2024 MSB mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.
Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Yayımlanan duyuru sonrasında ise askerlik yerlerinin ilan edildi.