Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları)

2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?