Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçlarını bekleyen asker adayları, gözlerini e-Devlet üzerinden yapılacak mayıs ayı sınıflandırma sonuçlarına çevirdi. Peki, mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları) - 1

2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları) - 2

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları) - 3

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları) - 4

ASKERLİK SEVK BELGESİ 10 GÜN ÖNCESİNDEN ALINABİLECEK

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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