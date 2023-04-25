Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 mayıs celbi sınıflandırma sonuçları)

2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında belli oldu.
Buna göre; Mayıs ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.