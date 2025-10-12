Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş: Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sonuçlara ulaşmak için şu adımları izleyebilir:



www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.



Arama çubuğuna “Askerlik Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” yazın.



Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.



Sonuç ekranında askerlik yeriniz, sınıf ve statünüz (yedek subay, yedek astsubay veya er) görüntülenecektir.



MSB ayrıca, adayların sonuçlarını yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden sorgulamasını, farklı sitelere veya sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyor.