Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş: Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2025 dönemi askerlik sınıflandırma takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2025 celbine tabi yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sorgulayabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2025 celbi kapsamında askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Sınıflandırma sonuçları ekim ayının son günlerinde ilan edilecek. Kasım celbi kapsamında yedek subay, yedek astsubay ve er statülerinde silah altına alınacak yükümlüler için sevk işlemleri ise sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kasım 2025 celbine tabi olan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi duyurusuna göre 27 Ekim 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, sonuçlara ulaşmak için şu adımları izleyebilir:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Arama çubuğuna “Askerlik Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” yazın.

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

Sonuç ekranında askerlik yeriniz, sınıf ve statünüz (yedek subay, yedek astsubay veya er) görüntülenecektir.

MSB ayrıca, adayların sonuçlarını yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden sorgulamasını, farklı sitelere veya sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 Yılı Yedek Subay / Yedek Astsubay ve Er Celp-Sevk Takvimine göre, Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için sevk işlemleri şu şekilde planlandı:

Yedek subay / yedek astsubay adayları için sevk tarihi: 6 Kasım 2025
MSB

Er sevkleri için 6 Kasım 2025, 2. grup erler için 4 Aralık 2025, 3. grup erler için 8 Ocak 2026 tarihleri belirlendi.

