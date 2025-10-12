Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş: Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2025 dönemi askerlik sınıflandırma takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2025 celbine tabi yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sorgulayabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2025 celbi kapsamında askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Sınıflandırma sonuçları ekim ayının son günlerinde ilan edilecek. Kasım celbi kapsamında yedek subay, yedek astsubay ve er statülerinde silah altına alınacak yükümlüler için sevk işlemleri ise sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak.