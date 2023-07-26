Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos celp yerleri bekleniyor
MSB askerlik celp yerleri bu haftanın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihlerini ilan etti. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Ağustos ayına az bir zaman kala, asker adaylarının araştırmaları ise hız kazandı. Peki, Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar, ilgili adayların gündeminde yer alıyor. İşte, MSB askerlik celp yerleri sorgulama hakkında en son güncel gelişmeler...