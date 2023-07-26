Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos celp yerleri bekleniyor

Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar, ilgili adayların gündeminde yer alıyor. İşte, MSB askerlik celp yerleri sorgulama hakkında en son güncel gelişmeler...