Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos askerlik celbi: Sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ağustos 2025 sınıflandırma duyurusu yayımlanmıştı. Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler ağustos celp ve sevk tarihlerini sorguluyor. 31 Mayıs tarihine kadar celp tercihlerini yapan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki adayları ilk sevk tarihleri 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Ağustos askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos askerlik celbi: Sevk tarihleri - 1

Askerlik yerlerini bekleyen yükümlüler, sonuç tarihinde e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adayların askerlik sevk belgeleri; 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden erişime açılacak. İşte, askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih...

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos askerlik celbi: Sevk tarihleri - 2

AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB tarafından Ağustos 2025 askerlik yeri 30 Temmuz 2025 tarihinde E-Devlet'ten ilan edilecek.

Sevk Tarihleri:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 7 Ağustos
Er (2'inci Grup) - 4 Eylül
Er (3'ünü Grup) - 2 Ekim

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos askerlik celbi: Sevk tarihleri - 3

ASKERLİK SEVK BELGELERİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Yükümlüler, askerlik belgelerini e-Devlet'ten elde edebiliyor. 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden belgelerine erişim sağlayacak.

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