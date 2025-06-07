Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos askerlik celbi: Sevk tarihleri

Askerlik yerlerini bekleyen yükümlüler, sonuç tarihinde e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adayların askerlik sevk belgeleri; 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden erişime açılacak. İşte, askerlik yerlerinin duyurulacağı tarih...