Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celp ve sevk dönemine ilişkin sürecin son aşamasına geldi. Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerin gözü şimdi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. E-Devlet üzerinden erişilebilecek olan sınıflandırma sonuçları, binlerce genci ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Peki, ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Ağustos celp dönemi kapsamında askerlik yerlerinin 30 Temmuz 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Daha önceki dönemlere benzer şekilde, yükümlüler sevk bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden "Yedek Subay/Yedek Astsubay/Asteğmen ve Er Sınıflandırma Sonucu" ekranından öğrenebilecek.