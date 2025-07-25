Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri

Daha önce sınıflandırılan yükümlüler, yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak geçmiş celp dönemlerinde sınıflandırılmış olanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti bulunmaksızın celp ve sevk döneminde birliğine katılmayanlar (bakaya kalanlar), artık er statüsünde askere sevk edilecek.