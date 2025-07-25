Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celp ve sevk dönemine ilişkin sürecin son aşamasına geldi. Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerin gözü şimdi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. E-Devlet üzerinden erişilebilecek olan sınıflandırma sonuçları, binlerce genci ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Peki, ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri - 1

2025 yılı Ağustos celp dönemi kapsamında askerlik yerlerinin 30 Temmuz 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Daha önceki dönemlere benzer şekilde, yükümlüler sevk bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden "Yedek Subay/Yedek Astsubay/Asteğmen ve Er Sınıflandırma Sonucu" ekranından öğrenebilecek.


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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri - 2

Daha önce sınıflandırılan yükümlüler, yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak geçmiş celp dönemlerinde sınıflandırılmış olanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti bulunmaksızın celp ve sevk döneminde birliğine katılmayanlar (bakaya kalanlar), artık er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri - 3

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri - 4

SEVK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

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