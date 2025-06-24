Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 sınıflandırma sonuçları ve celp dönemleri
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ağustos ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri için beklenen tarih yaklaştı. 31 Mayıs'a kadar celp tercihini yapan yedek subay, astsubay adayları ile er statüsündekiler için sevk tarihleri de duyuruldu. Ağustos ayı sevk tarihleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı sevk tarihilerine kısa süre kaldı. Askerlik vazifesini yerine getirecekler ise askerlik yerlerini açıklanacağı tarihi ve sevk belgesinin ne zaman alınabileceğine dair detayları araştırıyor. İşte, MSB celp ve sevk tarihleri...