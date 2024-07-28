Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama
Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte askerlik yerlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden duyurulmuştu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak?
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, ağustos ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruyla celp ve sevk tarihleri ilan edilmişti.