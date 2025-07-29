Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sürecini başlattı. Askere gitmeye hazırlanan binlerce kişi ise “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ağustos 2025 sınıflandırma sonuç tarihi merakla beklenirken, MSB’nin yayınladığı takvim de yol gösterici oldu.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi - 1

Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.


Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi - 3

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi - 4

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

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