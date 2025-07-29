Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi

Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.