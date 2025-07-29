Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuç tarihi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sürecini başlattı. Askere gitmeye hazırlanan binlerce kişi ise “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ağustos 2025 sınıflandırma sonuç tarihi merakla beklenirken, MSB’nin yayınladığı takvim de yol gösterici oldu.
Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.