Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülere yönelik askerlik yerlerini kısa süre içinde erişime açacak. e-Devlet üzerinden yayımlanacak sınıflandırma sonuçları, adayların görev yapacakları birlikleri öğrenmelerini sağlayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama - 1

Ağustos celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini temmuz sonunda ilan edilecek.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos 2025 dönemi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Yedek subay, astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama - 3

Ayrıca yükümlülerin sevk tarihleri de netleşti. Öte yandan, Kasım 2025 celbi kapsamında silah altına alınacak olanların sınıflandırma sonuçları ise 27 Ekim 2025’te erişime açılacak. Adaylar, askerlik yerlerini ve sevk bilgilerini yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama - 4

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren,

2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar da sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilir.

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