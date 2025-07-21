Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama

Ayrıca yükümlülerin sevk tarihleri de netleşti. Öte yandan, Kasım 2025 celbi kapsamında silah altına alınacak olanların sınıflandırma sonuçları ise 27 Ekim 2025’te erişime açılacak. Adaylar, askerlik yerlerini ve sevk bilgilerini yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.