Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülere yönelik askerlik yerlerini kısa süre içinde erişime açacak. e-Devlet üzerinden yayımlanacak sınıflandırma sonuçları, adayların görev yapacakları birlikleri öğrenmelerini sağlayacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini temmuz sonunda ilan edilecek.