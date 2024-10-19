Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı
2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, kasım ayında askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.