Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı

2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı - 1

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, kasım ayında askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı - 3

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı - 4

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

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