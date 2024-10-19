Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp takvimi açıklandı

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, kasım ayında askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.