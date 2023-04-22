Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbiyle ilgili açıklama geldi

Mayıs celbi askerlik yerleri için araştırmalar hız kazandı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları nisan ayının son günlerinde duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbiyle ilgili açıklama geldi - 1

2023 mayıs döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbiyle ilgili açıklama geldi - 2

TARİH BELLİ OLDU

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbiyle ilgili açıklama geldi - 3

1O GÜN ÖNCESİNDEN ALABİLECEKLER

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbiyle ilgili açıklama geldi - 4

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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