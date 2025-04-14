Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celp tarihi
Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili başvurular geride kaldı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları, binlerce asker adayının gündeminde yer alıyor. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya askerlik şubesine müracaat ederek yaptı. İşte, MSB 2025 Mayıs celp tarihi...