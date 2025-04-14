Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celp tarihi

ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.



Öte yandan daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.