Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 celp ve sınıflandırma dönemi duyurusuyla birlikte, ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Yazılı açıklamaya göre, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin ağustos dönemi askerlik yerleri, önümüzdeki ayın ilk günleri ilan edilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayının son günlerinde ağustos ayı askerlik celp yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile ağustos askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.