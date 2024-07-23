Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 celp ve sınıflandırma dönemi duyurusuyla birlikte, ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Yazılı açıklamaya göre, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin ağustos dönemi askerlik yerleri, önümüzdeki ayın ilk günleri ilan edilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı - 1

Temmuz ayının son günlerinde ağustos ayı askerlik celp yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile ağustos askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı - 2

AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı - 3

AĞUSTOS CELBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihini paylaştı - 4

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.

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