Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım celbi ne zaman açıklanacak?
Zorunlu askerlik yükümlülüğü için tecil bozduran binlerce vatandaşın gündeminde kasım celbi yer alıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 Kasım ayı askerlik sevk ve celp tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. İşte, MSB'nin askerlik yerlerini açıklayacağı tarih...