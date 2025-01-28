Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları)
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Askere gitme yaşına gelen ve askerlik hizmetini tamamlamak isteyen yükümlüler, 2025 şubat celbinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 askerlik sevk ve celp tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Askerlik hizmetini yerine getirmek ve vatanına hizmet etmek isteyen vatandaşlar, şubat celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2025 şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?