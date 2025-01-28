Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları)

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.



4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Askerlik yerlerinin öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.