Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Askere gitme yaşına gelen ve askerlik hizmetini tamamlamak isteyen yükümlüler, 2025 şubat celbinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 askerlik sevk ve celp tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları) - 1

2025 şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Askerlik hizmetini yerine getirmek ve vatanına hizmet etmek isteyen vatandaşlar, şubat celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2025 şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları) - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerlerinin öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Askerlik yerleri ne zaman, saat açıklanacak? (2025 e-Devlet şubat celbi sınıflandırma sonuçları) - 3

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'inci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025

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