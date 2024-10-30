Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Gözler şimdi haftalardır merakla beklenen 2024 Kasım askerlik celp yerlerinde. Peki, askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur?

Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi - 1

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2024 Kasım askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2024 Kasım celbinde askere gidecek vatandaşlar, bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi.  İşte, 2024 Kasım MSB celp tarihi...

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Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Günün erken saatlerinden itibaren sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi gelişmeler oldukça, haberimizde yer vereceğiz.

Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi - 3

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi - 4

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

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