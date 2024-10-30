Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2024 Kasım askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2024 Kasım celbinde askere gidecek vatandaşlar, bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 Kasım MSB celp tarihi...