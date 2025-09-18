Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kasım 2025 sınıflandırma dönemi takvimini duyurmuştu. Yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama ve celp tercihlerini yaptılar. Askerlik tercihlerini yapan silahaltına alınacaklar, e-devlet üzerinden açıklanacak sınıflandırma sonuçları tarihine odaklandı. İşte, MSB Kasım askerlik sevk tarihleri...
Askerlik yerlerinin belli olmasına kısa süre kaldı. MSB tarafından Kasım döneminde silahaltına alınacak adayların sevk belgeleri de, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-devlet üzerinden alınabilecek. Sevk belgesini almayanlar, eğitim merkezine katılmayanlar, verilen yol süresi dışında eğitim merkezinde olanlara bakaya işlemi uygulanır. Peki, Kasım askerlik sonuçları ne zaman açıklanır?