Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Askerlik görevi boyunca yükümlüler, sivilde kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hatta çevirerek kullanabilecekler. Bunun için yükümlülerin GSM bayilerine giderek ücretsiz bu işlemi yaptırmayı talep etmeleri yeterli olacak.



Yol ve iaşe bedelleri, kimlikle PTT şubelerinden ya da PTT kartı ile PttMatiklerden temin edilebilecek.