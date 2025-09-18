Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kasım 2025 sınıflandırma dönemi takvimini duyurmuştu. Yükümlüler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama ve celp tercihlerini yaptılar. Askerlik tercihlerini yapan silahaltına alınacaklar, e-devlet üzerinden açıklanacak sınıflandırma sonuçları tarihine odaklandı. İşte, MSB Kasım askerlik sevk tarihleri...

Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Askerlik yerlerinin belli olmasına kısa süre kaldı. MSB tarafından Kasım döneminde silahaltına alınacak adayların sevk belgeleri de, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-devlet üzerinden alınabilecek. Sevk belgesini almayanlar, eğitim merkezine katılmayanlar, verilen yol süresi dışında eğitim merkezinde olanlara bakaya işlemi uygulanır. Peki, Kasım askerlik sonuçları ne zaman açıklanır?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2025 döneminde askerlik vazifesini yerine getirecek yükümlülerin askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde e-devlet üzerinden duyurulacak.

Adayların sevk belgeleri de yine e-devlet'ten, sevk tarihelerinden 10 gün önce kadar erişime açıkacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Askerlik görevi boyunca yükümlüler, sivilde kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hatta çevirerek kullanabilecekler. Bunun için yükümlülerin GSM bayilerine giderek ücretsiz bu işlemi yaptırmayı talep etmeleri yeterli olacak.

Yol ve iaşe bedelleri, kimlikle PTT şubelerinden ya da PTT kartı ile PttMatiklerden temin edilebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Sevk tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile 1. grup er - 6 Kasım 2025
2. grup er - 4 Aralık 2025
3. grup er - 8 Ocak 2026

