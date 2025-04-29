Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri)
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2025 Mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları belli olacak. Peki, mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gitme çağına gelen ve silahaltına alınmayı bekleyen yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte yükümlüler askere gidecekleri şehirleri öğrenebilecek. Peki, 2025 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?