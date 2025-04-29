Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2025 Mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları belli olacak. Peki, mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri) - 1

Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gitme çağına gelen ve silahaltına alınmayı bekleyen yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte yükümlüler askere gidecekleri şehirleri öğrenebilecek. Peki, 2025 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri) - 2

ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Öte yandan daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri) - 3

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yerleri sorgulama ekranı Mayıs 2025: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB ayı mayıs celp tarihleri) - 4

2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025
Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER