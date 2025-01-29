Askerlik yerleri şubat celbi sorgulama ekranı 2025: Askerlik yerleri açıklandı (MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları)
Şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi. Peki, şubat celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası.
2025 şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Şubat celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu. İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.