ASKİ 11 Eylül su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Programa göre, Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Çubuk ilçelerine su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kesintiler,
Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Çubuk, ilçelerini etkileyecek.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANINDA GÜNCEL DURUM

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, toplam baraj doluluk oranı yüzde 17,59, aktif kullanılabilir su miktarı ise yalnızca yüzde 6,43 olarak kaydedildi.


11 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI 

