ASKİ 25 Temmuz su kesintisi programı: Ankara'da (Etimesgut, Bala,Çubuk) sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su kesintilerini duyurdu. Programa göre, Etimesgut, Beypazarı, Çubuk, Bala ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, ASKİ programını inceliyor. Peki, Ankara'da (Etimesgut, Bala,Çubuk) sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Beypazarı, Çubuk, Bala'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek
25 TEMMUZ ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI