ASKİ 25 Temmuz su kesintisi programı: Ankara'da (Etimesgut, Bala,Çubuk) sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Beypazarı, Çubuk, Bala'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek

25 TEMMUZ ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI