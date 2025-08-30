ASKİ 30 Ağustos su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara’da bazı bölgelerde planlı su kesintileri uygulanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan programda, altyapı çalışmaları nedeniyle belirlenen mahalle ve ilçelerde geçici su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Ankara’da yaşayan vatandaşlar, gün içinde farklı bölgelerde uygulanan planlı su kesintileri nedeniyle ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Programa göre, Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Ayaş, Yenimahalle, Sincan, Polatlı, Mamak, Beypazarı ilçelerine su verilemeyecek.
ASKİ SU ESİNTİSİ PROGRAMI