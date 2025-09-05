ASKİ 5 Eylül su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANINDA GÜNCEL DURUM

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, toplam baraj doluluk oranı yüzde 18,04, aktif kullanılabilir su miktarı ise yalnızca yüzde 6,95 olarak kaydedildi.







5 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI