ASKİ 5 Eylül su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara’da bazı ilçelerde 5 Eylül 2025 Cuma günü su kesintisi yaşanacak. ASKİ’nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Keçiören, Altındağ ve Beypazarı ilçelerinin farklı mahallelerinde belirli saatler arasında su verilemeyecek.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kesintiler,
Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Keçiören, Altındağ, Yenimahalle, Keçiren, Beypazarı ilçelerini etkileyecek.