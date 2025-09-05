ASKİ 5 Eylül su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da bazı ilçelerde 5 Eylül 2025 Cuma günü su kesintisi yaşanacak. ASKİ’nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Keçiören, Altındağ ve Beypazarı ilçelerinin farklı mahallelerinde belirli saatler arasında su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu kesintiler,
Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Keçiören, Altındağ, Yenimahalle, Keçiren, Beypazarı ilçelerini etkileyecek.



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANINDA GÜNCEL DURUM

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, toplam baraj doluluk oranı yüzde 18,04, aktif kullanılabilir su miktarı ise yalnızca yüzde 6,95 olarak kaydedildi. 


5 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

