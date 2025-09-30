ASKİ duyurdu, dönüşümlü kesintiler başlıyor! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Eylül su kesintisi olan ilçeler

ANKARA'DA DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİSİ

ASKİ, boru hatlarındaki arıza nedeniyle dönüşümlü su kesintisi yapılacağını duyurdu. ABB'nin yaptığı açıklamada ise Kesikköprü hattındaki boru patlamalarından ötürü verilen su oranlarında azalma yaşandığı ve bu gerekçeyle kesintilerin olacağı duyuruldu. Arıza çalışmalarının 1 hafta kadar süreceği açıklandı.

Şehre Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı bildirildi. Ayrıca 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar yaşandığı, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı da açıklamada yer aldı.



Yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su oranları da ciddi seviyelere gerilemiş durumunda. Bu nedenle 6 Ekim'e kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri yapılacak.



Bu çerçevede, 29 Eylül'de saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapıldı. Hatta 30 Eylül'de de saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecek.