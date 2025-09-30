ASKİ duyurdu, dönüşümlü kesintiler başlıyor! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Eylül su kesintisi olan ilçeler

Ankara'da dönüşümlü su kesintilerinin yapılacağı açıklandı. ASKİ, boru hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintilerinin olacağını duyurdu. Öte yadan şehir barajlarında su oranları da önemli ölçüde azaldı. Ankara barajlarında toplam doluluk oranı 30 Eylül günü itibarıyla yüzde 16.27 olarak ölçüldü. Şehir sakinleri, yaşadıkları bölgedeki su kesintilerinin durumunu ASKİ üzerinden takip ediyor. İşte, Ankara'da son durum...

Barajlarda su oranları git gide azalırken illerde de çeşitli önlemler alınmaya başladı. Barajlarda var olan suyun korunması adına aralıklık planlı kesintiler gündeme geliyor. Ankara'da da ASKİ, dönüşümlü kesintileri başlattı. Şehre verilen suyun Kesikköprü'den gelen 3 hattan sağlandığı bildirildi. Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları sebebiyle şehire verilen su miktarı da azaldı. Ayrıca Kızılırmak'tan verilen suyun oranının da azaldığı ifade edildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİSİ

ASKİ, boru hatlarındaki arıza nedeniyle dönüşümlü su kesintisi yapılacağını duyurdu. ABB'nin yaptığı açıklamada ise Kesikköprü hattındaki boru patlamalarından ötürü verilen su oranlarında azalma yaşandığı ve bu gerekçeyle kesintilerin olacağı duyuruldu. Arıza çalışmalarının 1 hafta kadar süreceği açıklandı.

Şehre Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı bildirildi. Ayrıca 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar yaşandığı, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı da açıklamada yer aldı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su oranları da ciddi seviyelere gerilemiş durumunda. Bu nedenle 6 Ekim'e kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri yapılacak.

Bu çerçevede, 29 Eylül'de saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapıldı. Hatta 30 Eylül'de de saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecek.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Sincan: 30 Eylül 08:45 / 1 Ekim 08:30

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi.

Mamak: 29 Eylül 08:35 / 30 Eylül 08:30

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa Mahallesi, Balkiraz Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Saimekadın Mahallesi, Şafaktepe Mahallesi, Demirlibahçe Mahallesi, Mehtap Mahallesi, Akdere Mahallesi, Kazımorbay Mahallesi, Peyamisefa Mahallesi, General Zekidoğan Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Kutlu Mahallesi, Ege Mahallesi, Şahintepe Mahallesi, Fahrikoruturk Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Duralialıç Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Zirvekent Mahallesi, Başak Mahallesi, Ekin Mahallesi, Bostancık Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi, Tuzlu Çayır Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Türközü Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi, Misket Mahallesi, Küçükkayaş Mahallesi, Yeşilbayır Mahallesi, Yenibayındır Mahallesi, Kayaş Mahallesi, Üreğil Mahallesi, Dutluk Mahallesi, Kıbrıs Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Gökceyurt Mahallesi, Şahapgürler Mahallesi.

Etimesgut: 29 Eylül 23:55 / 30 Eylül 23:55

Etkilenen Yerler:Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi.

Elmadağ: 29 Eylül 23:55 / 30 Eylül 23:55

Etkilendiği Yerler: H. Oğlan, B. Evler, Fatih Mahallesi, Havuzbaşı Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Muzaffe Ekşi Mahallesi, Şehilik Mahallesi.

Yenimahalle: 29 Eylül 16:30 / 30 Eylül 21:00

Etkilenen Yerler: Susuz Mah. Ata Mah. Cumhuriyet Mah.

23:55'e kadar suların kesik olduğu yerler: Yukarı Yahyalar, Özevler, Yeşilevler, Karşıyaka, Barış, Vatan Caddesi, Demetgül, Tepealtı, Yunus Emre, Işınlar , Varlık, Etlik Şehir Hastanesi, Beştepe, Yuvaköy, Memlik, Yakacık, Çiğdemtepe, Kaletepe, Barıştepe, Turgut Öza, Yunus Emre, Kuzey Yıldızı, Karacaya, Burç.

Kazan: 29 Eylül 17:30 / 30 Eylül 09:00

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Bağlı Cadde ve Sokaklar.

Çankaya: 30 Eylül 08:00 / 1 Ekim 15:00

Etkilenen Yerler: Çayyolu Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Koru Mahallesi, Mutlukent Mahallesi, Ümit Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi, Dodurga Mahallesi, Beytepe Mahallesi Alt Kotları, Konutkent Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi.

Polatlı: 30 Eylül 08:30 / 1 Ekim 08:00

Etkilenen Yerler: Şentepe mah. Esentepe mah. Gülveren mah. İstiklal mah Şehitlik mah bir bölümü Cumhuriyet mah, Kurtuluş mah. Zafer mah. Yeni mah Basri mah. Mehmet Akif mah bir bölümü,. Çamlıca mah bir bölümü Gazi mah. Karapınar mah Eskipolatlı mah.

