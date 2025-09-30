ASKİ duyurdu, dönüşümlü kesintiler başlıyor! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Eylül su kesintisi olan ilçeler
Ankara'da dönüşümlü su kesintilerinin yapılacağı açıklandı. ASKİ, boru hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintilerinin olacağını duyurdu. Öte yadan şehir barajlarında su oranları da önemli ölçüde azaldı. Ankara barajlarında toplam doluluk oranı 30 Eylül günü itibarıyla yüzde 16.27 olarak ölçüldü. Şehir sakinleri, yaşadıkları bölgedeki su kesintilerinin durumunu ASKİ üzerinden takip ediyor. İşte, Ankara'da son durum...
Barajlarda su oranları git gide azalırken illerde de çeşitli önlemler alınmaya başladı. Barajlarda var olan suyun korunması adına aralıklık planlı kesintiler gündeme geliyor. Ankara'da da ASKİ, dönüşümlü kesintileri başlattı. Şehre verilen suyun Kesikköprü'den gelen 3 hattan sağlandığı bildirildi. Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları sebebiyle şehire verilen su miktarı da azaldı. Ayrıca Kızılırmak'tan verilen suyun oranının da azaldığı ifade edildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?