ASKİ su kesintisi programı 2 Ekim: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Ankara’nın birçok ilçesinde bugün planlı su kesintileri uygulayacak. Mamak, Gölbaşı, Çankaya, Elmadağ, Polatlı, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde belirli mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada Mamak, Gölbaşı, Çankaya, Elmadağ, Polatlı, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle yaşanacak kesintilerden etkilenecen mahalleler, kesintilerin süresi İSKİ'nin resmi internet adresinden duyuruldu.