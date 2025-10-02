ASKİ su kesintisi programı 2 Ekim: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Ankara’nın birçok ilçesinde bugün planlı su kesintileri uygulayacak. Mamak, Gölbaşı, Çankaya, Elmadağ, Polatlı, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde belirli mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada Mamak, Gölbaşı, Çankaya, Elmadağ, Polatlı, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle yaşanacak kesintilerden etkilenecen mahalleler, kesintilerin süresi İSKİ'nin resmi internet adresinden duyuruldu.

KESİNTİLER 6 EKİm'E KADAR SÜRECEK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını bildirdi.ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

