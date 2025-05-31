ASKİ su kesintisi programı 31 Mayıs: Ankara (Sincan, Çubuk, Mamak, Gölbaşı'da) sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) su kesintisi programını resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Özellikle Mamak ve Gölbaşı ilçeleri arasında yürütülen içme suyu ana iletim hattı projesi gibi büyük altyapı çalışmaları, su kesintilerine neden olabilmektedir. Güncel ve bölgesel su kesintisi bilgilerine ulaşmak için ASKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ASKİ Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirsiniz.