ASKİ su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) programına göre, Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi meydana gelecek. Arıza kaynaklı kesintilerin yanı sıra bakım onarım çalışmasından kaynaklı bazı mahallelere su verilemeyecek. Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Pursaklar ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.