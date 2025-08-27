ASKİ su kesintisi programını paylaştı: Keçiören'deki su kesintisi 15 saat sürecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bugün kentin birçok bölgesinde uygulanmakta olan su kesintilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Programa göre, Keçiören, Ayaş ve Yenimahalle ilçelerine su verilemeyecek.

Ankara’da ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son duyurulara göre, Gölbaşı Yaylabağ Mahallesi ile Polis Akademisi Yerleşkesi'nde 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 21:00 ile 27 Ağustos Çarşamba saat 09:00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak. Etkilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bakım çalışmaları süresince önlem almaya çağrıldı.

Öte yandan, kentin diğer bölgelerinde de kesinti ve yeniden su verme saatlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Özellikle Keçiören’in bazı mahallelerinde 27 Ağustos sabahı başlayan kesintinin 28 Ağustos gece yarısına kadar devam edeceği duyuruldu. Yenimahalle’de de benzer şekilde yaklaşık 15 saat sürecek kesintinin olduğu bildirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, ASKİ’nin web sitesi ve SMS bilgilendirme servisleri aktif olarak takip edilmesi öneriliyor.

