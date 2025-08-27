ASKİ su kesintisi programını paylaştı: Keçiören'deki su kesintisi 15 saat sürecek

Öte yandan, kentin diğer bölgelerinde de kesinti ve yeniden su verme saatlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Özellikle Keçiören’in bazı mahallelerinde 27 Ağustos sabahı başlayan kesintinin 28 Ağustos gece yarısına kadar devam edeceği duyuruldu. Yenimahalle’de de benzer şekilde yaklaşık 15 saat sürecek kesintinin olduğu bildirildi.