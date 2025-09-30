Askıda alıcısını bekliyor: Avrupa tescilli lezzet
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'da coğrafi tescil alan ünlü Kırkağaç kavunu, klimalı ve ozon makineli depolarda askıya alınarak kış aylarında da sofralara ulaştırılıyor.
Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve dayanıklılığı ile ünlenerek coğrafi işaret alan ve 15 Ağustos itibariyle hasat edilen Kırkağaç kavunu kış aylarında satışa sunulmak için klimalı, ozon makineli depolarda askılara asılmaya başlandı. Tescilli lezzet artık alıcılarını bekliyor.