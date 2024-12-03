Aşkın gücü: Hayatını felçli eşine adadı, ''Allah herkese böyle evlilik nasip etsin''
Düzce'de yaşayan Melahat Akdemir, geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan eşi Cengiz Akdemir'e 29 yıldır sevgi ve özveriyle bakıyor. Eşini bir an bile yalnız bırakmayan Akdemir, gösterdiği fedakarlık ve bağlılıkla takdir topluyor.
Cengiz Akdemir, 29 yıl önce iş kazasında elektrik direğinden düşerek belini kırdı. Evliliğinin 4'üncü ayında felç kalarak hem fiziksel hem de psikolojik zorluklarla mücadele eden Cengiz Akdemir'in (53) en büyük destekçisi ise eşi Melahat Akdemir (50) oldu.