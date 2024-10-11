Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı

"HERKESİN EVLENMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu belirterek "Bugün hayallerim gerçek oldu. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da "Teyzemiz hiç gelinlik giymemiş ve hiç evlenmemiş. Teyzemizin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız" dedi.