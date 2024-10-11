Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı
Adana'da huzurevinde yaşayan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen düğünde yaşlı kadın, damat olmadan gelinlik giyip göbek attı.
Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi.
Yaşı ilerleyen Topbaş, geçen yıl Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti.