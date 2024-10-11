Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı

Adana'da huzurevinde yaşayan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen düğünde yaşlı kadın, damat olmadan gelinlik giyip göbek attı.

Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 1

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi.

Yaşı ilerleyen Topbaş, geçen yıl Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti.

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Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 2

83 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİ

Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken bugüne kadar hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı.

Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen Topbaş, kuaförde saçını yaptırdıktan sonra gelin arabasıyla davul, zurna eşliğinde düğün salonuna geldi.

Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 3

Damatsız düğüne, Topbaş'ın mahalleden arkadaşları, akrabaları ve huzurevinde yaşayanlar da katıldı.

Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 4

Topbaş'a, dansında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa eşlik etti. Topbaş, daha sonra davetlilerle çiftetelli oynadı.

Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 5

"HERKESİN EVLENMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu belirterek "Bugün hayallerim gerçek oldu. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da "Teyzemiz hiç gelinlik giymemiş ve hiç evlenmemiş. Teyzemizin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Aşkına kavuşamadı damatsız düğün yapıldı: 83 yaşındaki kadın gelinlik giyip göbek attı - 6

Köprülü Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Balaban ise Sümbül Topbaş'ın mahallenin sevilen simalarından olduğunu ve düğün organizasyonu sayesinde büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

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