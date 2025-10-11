Aşkla başladı, borçla bitti | “Seviyorum, evleneceğim” dedi, paraları alıp kayboldu
Denizli’de sağlık çalışanı Kazım Telli, sosyal medyada tanıştığı kadınla evlilik hayali kurdu. Kına gecesi yaptı, düğün salonu tuttu, altın taktı, hatta kredi bile çekti. Ancak iddiaya göre, resmi nikah öncesi sevdiği kadın tüm parayı alıp ortadan kayboldu. (Star Haber Özel)
Denizli’de yaşayan 20 yaşındaki sağlık çalışanı Kazım Telli, 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü.
Bir süre önce sosyal medyada tanıştığı bir kadınla arkadaşlık kurdu. Kısa sürede sevgili olan çift, birlikte yaşamaya başladı.
Telli, “Benden 30 bin lira borç istedi, gönderdim. Denizli’ye geldi ve ‘seninle evleneceğim’ dedi. Sekiz ay boyunca birlikte yaşadık,” sözleriyle ilişki sürecini anlattı.