Aşkla başladı, borçla bitti | “Seviyorum, evleneceğim” dedi, paraları alıp kayboldu

BALAYINDAN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ



Çift düğünün ardından balayına İstanbul’a gitti. Ancak dönüşte her şey tersine döndü.



İddiaya göre, damadın mobil bankacılık şifrelerini bilen gelin, düğünde takılan 10 bin lirayı kendi hesabına transfer etti ve gece vakti evi terk etti.



Telli, “Takılan paraların hepsini alıp kaçtı. Peşinden gittim ama açıklama yapmadı. Bir-iki hafta sonra geri geldi. Nikah yapalım dedim, sürekli ‘karnım ağrıyor, sonra gideriz’ diyerek oyaladı.” dedi.