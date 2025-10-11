Aşkla başladı, borçla bitti | “Seviyorum, evleneceğim” dedi, paraları alıp kayboldu

Denizli’de sağlık çalışanı Kazım Telli, sosyal medyada tanıştığı kadınla evlilik hayali kurdu. Kına gecesi yaptı, düğün salonu tuttu, altın taktı, hatta kredi bile çekti. Ancak iddiaya göre, resmi nikah öncesi sevdiği kadın tüm parayı alıp ortadan kayboldu. (Star Haber Özel)

Denizli’de yaşayan 20 yaşındaki sağlık çalışanı Kazım Telli, 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü.

Bir süre önce sosyal medyada tanıştığı bir kadınla arkadaşlık kurdu. Kısa sürede sevgili olan çift, birlikte yaşamaya başladı.

Telli, “Benden 30 bin lira borç istedi, gönderdim. Denizli’ye geldi ve ‘seninle evleneceğim’ dedi. Sekiz ay boyunca birlikte yaşadık,” sözleriyle ilişki sürecini anlattı.

KINA YAPTI, DÜĞÜN SALONU TUTTU

İkilinin ilişkisi kısa sürede evlilik hazırlığına dönüştü.

Kazım Telli, memleketi Denizli’de kına gecesi düzenledi, ardından davetiye bastırarak 18 Mayıs’ta bir düğün salonunda tören gerçekleştirdi.

Tüm masrafları karşılayan Telli, düğünde altın taktı, bazı giderleri karşılamak için kredi çekti.

BALAYINDAN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ


Çift düğünün ardından balayına İstanbul’a gitti. Ancak dönüşte her şey tersine döndü.

İddiaya göre, damadın mobil bankacılık şifrelerini bilen gelin, düğünde takılan 10 bin lirayı kendi hesabına transfer etti ve gece vakti evi terk etti.

Telli, “Takılan paraların hepsini alıp kaçtı. Peşinden gittim ama açıklama yapmadı. Bir-iki hafta sonra geri geldi. Nikah yapalım dedim, sürekli ‘karnım ağrıyor, sonra gideriz’ diyerek oyaladı.” dedi.

GERİ DÖNDÜ KREDİ ÇEKTİRDİ

İddiaya göre, 19 yaşındaki kadın daha sonra hem Kazım Telli’nin hem de kardeşinin adına 200 bin liranın üzerinde kredi çektirdi.

Telli, “Üzerimden kredi çekti, sonra beni terk etti. Söylediğimde ‘ben seni istemiyorum, sevmiyorum’ dedi, oyaladı,” ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA BAŞVURACAK

Kazım Telli, resmi nikah gerçekleşmeden yaşanan olay sonrası karakola başvurdu.

Ancak nikah kıyılmadığı için dolandırıldığını kanıtlamakta zorlandığını söyledi.

Telli, elindeki görüntüler ve belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

